〈台北都會〉新北失業勞工子女大學教育補助 比照軍公教

2019-01-23

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜先前以副市長身分到市議會備詢時，曾被質疑反對發放失業勞工子女的就學補助，去年在市長選舉還引起攻防；侯友宜昨天到樹林區訪視媒合成功就業的新住民，他宣布從一○八學年度起採取「補助差額」方式，提供失業一個月以上的勞工申請子女就讀大學的補助，比照軍公教的補助金額，公立每學期一萬三千六百元、私立每學期三萬五千八百元。

侯友宜表示，市府和議會都很關心這件事，市府以「補助差額」方式先輔導失業勞工向勞動部申請補助，再依照軍公教的標準來補助差額，讓補助額度一致。

公立每學期13600元 私立35800元

勞工局外勞服務科長廖武輝指出，原本勞動部補助的對象限制是失業六個月以上的勞工，新北市考量失業補助不能有空窗期，勞工局自辦失業「未達六個月」的勞工子女就讀大學的補助，公立是一萬二千元、私立是二萬六千元。

廖武輝說，勞動部在二○一二年放寬到「失業滿一個月以上」即可申請，導致民眾須在勞工局和勞動部的補助方案擇一，新北市為擴大補助失業勞工，一○八學年度起採「補助差額」，失業勞工子女先向勞動部申請公立大學一萬二千元、私立大學二萬二千元的補助後，新北市再補貼差額，公立補貼一千六百元，私立補貼一萬三千八百元。

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