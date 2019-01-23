〈台北都會〉涉詐領環保補助款？ 新北8現任、卸任里長遭約談

2019-01-23

〔記者陳慰慈、翁聿煌、邱書昱／綜合報導〕新北檢調偵辦板橋區六位現任、二位卸任里長，涉嫌未依規定核實僱工出勤，製作不實的僱工簽到（退）資料，浮報服務時數，協助僱工詐領「循環經濟資收大軍計畫」補助款，從二○一七年二月迄今，已詐領上千元至七萬餘元不等，其中二名僱工的一半補助款還回流到里長的帳戶內，新北地檢署昨天約談八位里長，朝貪污、偽造文書罪嫌偵辦。

對此，新北市長侯友宜昨天表示，尊重司法單位調查，希望毋枉毋縱釐清疑點，此案也提醒公務員要嚴守經費核銷的法律規定。

助僱工詐「資收大軍」款項

環保署從二○一七年推動「循環經濟資收大軍計畫」，補助地方政府優先僱用資源回收個體戶擔任臨時工，協助資源回收物分類，每個里辦公處最多可提報四人，每名僱工每月可領到三千餘元；依規定，僱工進行資源回收時，里長應到場查看，確認僱工當天有做回收工作，再請僱工於印領清冊上簽名、蓋章，並持清冊向新北市政府環保局核銷補助款。

有補助款回流里長帳戶

檢調查出，板橋區自強里、和平里、景星里、廣德里、香丘里、西安里的現任里長，和福德里劉姓前里長、民生里楊姓前里長的僱工印領清冊，不少僱工一次連簽多天，或將印章直接交付里長蓋印，有僱工領取補助款時根本不在台灣或是去看病，其中二名僱工的一半補助款還回流到里長帳戶。

檢調昨天約談這八位現任、卸任里長及四十名僱工，據了解，到案的僱工都表示確實有做資源回收工作，為了方便儘快核銷才一次連簽多天的姓名，被約談者都否認詐領補助款。

市府環保局發言人、簡任技正孫忠偉說，這項補助款是直接匯入個體戶的帳戶，環保局也在了解案情，並調查其餘區里有無類似的違法作為，如果涉及詐領，可能是里長用人頭帳戶領款，或里長未實際督導個體戶確實進行資源回收，未來不排除對於詐領補助款的里辦公處限制申請資格。

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