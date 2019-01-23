〈台北都會〉淡海輕軌免費搭乘延長 2/1起降價

2019-01-23

〔記者賴筱桐／新北報導〕北台灣第一條輕軌系統「淡海輕軌」已在去年底通車，新北市政府提供一個月的免費試乘，原定一月二十四日截止，為了鼓勵民眾搭乘，新北市長侯友宜昨天宣布，免費試乘期限延長到一月底，從二月一日起到四月底，票價從二十元調降為十五元，持電子票證再打八折。

免費試乘原至1/24 延長到1/31

侯友宜指出，淡海輕軌試營運以來，平日每天約有近二萬人次搭乘，例假日達到二萬二千人次，預估農曆春節將湧入大量人潮，創造觀光效益，票價優惠後，例如從紅樹林站搭乘至淡水行政中心站，原本單程票價二十元，優惠後的票價十五元，持電子票證普通卡搭乘再打八折，折扣後的票價是十二元；持新北市敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡、兒童卡搭乘享四折優惠，折扣後僅需六元。

下月降價5元 優惠3個月

他說，淡海輕軌已增加一列車，班距縮短至每十二分鐘發一班車，但春節期間絕對不夠，他要求新北大眾捷運公司強化緊急應變能力，加派接駁公車並備妥替代的交通工具，透過直播、電台或媒體等宣傳管道告知民眾現場情況，停車場是否收費由交通局評估中。

持電子票證再打8折

新北大眾捷運公司總經理吳國濟表示，基本票價由原本的二十元降至十五元起跳，乘客可在車站內自動售票加值機購買單程票，或使用悠遊卡、一卡通及愛金卡（icash）等電子票證，雙北一二八○元定期票也適用，並延長營運時間從上午六點到凌晨零點。

另外，二月一日起將於淡海輕軌的紅樹林站發行票價五十元的一日票，前三個月優惠價四十元，每張票限一人使用，自發售起的當日營運時間內有效，可以不限次數搭乘，不會受到單程票有效時間一小時的限制。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/