〈北部〉公費抗流感藥擴大適用 花蓮67院所供應

2019-01-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕青壯年人得類流感，自費使用「克流感」的民眾得花一千元，但因近日最強冷空氣發威，疾病管制署即日起擴大流感抗病毒藥劑使用對象至三月底止。衛生局長朱家祥昨到慈濟醫院瞭解急診的就診動線規劃。朱家祥說，因應流感疫情，疾病管制署擴大流感抗病毒藥物的使用對象，只要家人、同事、同班同學有類流感發病，就能獲得補助。

家人、同事、同班同學類流感發病 可獲補助

依照衛生福利部疾病管制署疫情監視資料顯示，花蓮縣急診類流感就診率在今年第一週是十二．一六％，比鄰近的宜蘭、台東都高，第二週就診率升高到十二．二二％，上週第三週（一月十三日至十九日）則下降到十一點一一％，已比台東的十二．○六％低；至於台北、新北及基隆在第三週的就診率都超過十三％。

衛生局長朱家祥說，花蓮縣衛生局本月在網站首頁「公告」區貼出「公費流感抗病毒藥劑合約院所名單」，共有六十七家有供應抗病毒藥劑，即日起到三月底止擴大公費流感抗病毒藥劑之使用對象，包括家人、同事、同班同學有類流感發病者；流感併發重症通報病例；孕婦經評估需及時用藥者；伴隨危險徵兆之類流感患者；重大傷病、免疫不全（含使用免疫抑制劑者）或流感高風險慢性疾病之類流感患者；肥胖之類流感患者（BMI大於等於卅）；經疾病管制署各區管制中心防疫醫師認可之類流感群聚事件；符合新型Ａ型流感通報定義者；新型Ａ型流感極可能確定病例之密切接觸者；動物流感發生場所撲殺清場工作人員。

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