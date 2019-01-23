〈北部〉七處地底坑洞 花蓮市趕年前修補

2019-01-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕日本GEO SEARCH公司去年曾派員到花蓮，針對花蓮地震後市區道路可能出現地底掏空情況，以透地雷達探測儀執行地底坑洞掃描作業，在該公司建議下，找出九處可能的坑洞，市公所連日來針對有安全之虞的區域展開修補工程，希望趕在農曆年前完成，讓用路人可安心通行。

日團隊測出9處 2處公路總局路權

市長魏嘉賢說，透過日本GEO SEARCH的建議，列出九處有安全之虞的區域先行施工，其中有兩處為交通部公路總局路權，將行文請公路總局盡快處理。另外七處，已陸續開挖國聯五路、中山路及進豐街，昨則開挖中山路一段以及德安一街與中華路口等三處道路；後續會再依據日本GEO SEARCH提供的資料，逐一請開口廠商再行修補。

針對地底坑洞問題，魏嘉賢說，從開挖的情形來看，包括管線單位回填不實或自來水滲漏所造成，另外，在中山路一段及德安一街與中華路口出現的地底掏空，涵管有可能受到地震影響而破裂，雨水因此滲漏導致土石掏空，公所目前先排除有急迫性狀況，由於施工期間恐造成交通不便，請用路人多加包容並繞道。

GEO SEARCH去年九月由該公司本部長雑賀正嗣帶隊，到高雄、花蓮、台南等縣市，免費協助震災後探查路面下是否有坑洞及管線健檢，依公所建議的廿五個路段執行透地雷達探測任務，並把測得的資訊上傳雲端資料庫，透過系統分析。

公所指出，透地雷達探測車是GEO SEARCH首創行駛CT掃描儀，可以最高時速八十公里透視地底或建築物內部，進行地底下深度約一．五米、大小約卅公分以上的坑洞或管線結構巡檢。

日本GEO SEARCH公司在花蓮執行地底坑洞掃描作業，公所開挖後果然有空洞。（花蓮市公所提供）

日本GEO SEARCH公司去年曾派員到花蓮，針對花蓮地震後，市區道路可能出現地底掏空的情形，以透地雷達探測儀在花蓮執行地底坑洞掃描作業。（記者王錦義攝）

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