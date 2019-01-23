〈北部〉〈宜縣總預算三讀〉蘭陽戲劇團1180萬預算 被刪

2019-01-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣今年度總預算約兩百三十八億元，縣議會昨三讀通過。備受關注的蘭陽戲劇團預算，其中一千九百一十萬元基金預算過關，但一千一百八十萬元補助（本）預算確定刪除；宜縣文化局指出，基金預算可撐到六月，將力拚五月議會辦理追加減預算審查時，讓本預算起死回生。

文化局︰拚五月辦追加減預算

宜蘭縣今年度總預算約兩百三十八億、基金預算一○六億元；縣議會昨完成三讀，共刪除一千八百六十一萬餘元預算。其中，縣府補助蘭陽戲劇團一千一百八十萬元預算被刪除，但在二讀會被保留的一千九百一十萬元蘭陽戲劇團戲曲發展基金預算，則獲得通過。

去年議會二讀時，戲劇團本預算全遭刪除，基金預算被保留；外界擔心劇團斷炊，恐面臨解散命運，引發文化界搶救劇團聲浪，昨天三讀會，本預算未能起死回生，但基金預算順利通過。

宜縣文化局長宋隆全指出，僅靠蘭陽戲劇團的基金預算，預計能撐到六月，因此五月辦理追加減預算時，縣府會再提案追加，盼能恢復戲劇團補助預算，縣府也會積極尋求其他維持營運模式，包含爭取中央預算補助或民間企業贊助等。

另，中興文化創意園區業務費用九千六百二十三萬元，多位議員認為園區只會虧損是個「大錢坑」，無法帶來收益，議會二讀會時遭到保留，但昨天三讀預算全數通過。

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