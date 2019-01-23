〈北部〉遴選鄰長遭拒 村長控五結公所干涉

2019-01-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕村長擁有鄰長遴選職權，但宜蘭縣五結鄉四結村、中興村、孝威村等新任村長，要任用多名新鄰長傳被鄉公所拒絕；鄉代會主席廖啟賢批評鄉公所干涉村長職權，質疑此舉是「圖利樁腳」；但鄉公所否認，強調這屆鄰長任期至一月卅一日結束，屆時村長就能聘任新鄰長。

鄉代會主席質疑圖利樁腳

依規定，鄰長由村里長遴選並受其指導，但最後要由公所聘任，一屆四年，主要工作為辦理公務及執行交辦事項，雖是無給職，但有免費報紙、免費有線電視以及健保費用等補助，每個任期還有輛公務腳踏車代步。

去年五合一大選，五結鄉中興村、四結村、孝威村、季新村等選出新村長，新任村長依規定可遴選出鄰長，並將名冊送至鄉公所聘任，但傳出名冊送達鄉公所後，卻被公所拒絕。

廖啟賢直言，他近期陸續接獲村長與新被遴選的鄰長投訴，指控鄉公所認為他們所提的人選有問題，要求村長不能更換鄰長，這屆鄰長聘期將在卅一日到期，公所至今未核發新鄰長聘書，恐影響鄉政、村政工作。鄰長聘任爭議，廖啟賢解讀是鄉公所以行政手段干涉村長職權，且有圖利樁腳等嫌疑，要求鄉公所盡速核發聘書，讓新任鄰長盡速就任。

公所︰是誤會 本屆聘期到月底

鄉公所否認干涉村長職權，五結鄉公所主任秘書許志銘解釋，鄰長屬無給職，公所都會尊重村長權責，並未說不能更換鄰長，應是中間訊息傳遞出現錯誤，絕無主席指控的情事，這屆鄰長聘任至一月卅一日，鄉公所會在月底前完成新任鄰長聘任，解決兩方誤會，讓風波儘早落幕。

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