〈北部〉遴選鄰長遭拒 村長控五結公所干涉

2019-01-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕村長擁有鄰長遴選職權，但宜蘭縣五結鄉四結村、中興村、孝威村等新任村長，要任用多名新鄰長傳被鄉公所拒絕；鄉代會主席廖啟賢批評鄉公所干涉村長職權，質疑此舉是「圖利樁腳」；但鄉公所否認，強調這屆鄰長任期至一月卅一日結束，屆時村長就能聘任新鄰長。

鄉代會主席質疑圖利樁腳

依規定，鄰長由村里長遴選並受其指導，但最後要由公所聘任，一屆四年，主要工作為辦理公務及執行交辦事項，雖是無給職，但有免費報紙、免費有線電視以及健保費用等補助，每個任期還有輛公務腳踏車代步。

去年五合一大選，五結鄉中興村、四結村、孝威村、季新村等選出新村長，新任村長依規定可遴選出鄰長，並將名冊送至鄉公所聘任，但傳出名冊送達鄉公所後，卻被公所拒絕。

廖啟賢直言，他近期陸續接獲村長與新被遴選的鄰長投訴，指控鄉公所認為他們所提的人選有問題，要求村長不能更換鄰長，這屆鄰長聘期將在卅一日到期，公所至今未核發新鄰長聘書，恐影響鄉政、村政工作。鄰長聘任爭議，廖啟賢解讀是鄉公所以行政手段干涉村長職權，且有圖利樁腳等嫌疑，要求鄉公所盡速核發聘書，讓新任鄰長盡速就任。

公所︰是誤會 本屆聘期到月底

鄉公所否認干涉村長職權，五結鄉公所主任秘書許志銘解釋，鄰長屬無給職，公所都會尊重村長權責，並未說不能更換鄰長，應是中間訊息傳遞出現錯誤，絕無主席指控的情事，這屆鄰長聘任至一月卅一日，鄉公所會在月底前完成新任鄰長聘任，解決兩方誤會，讓風波儘早落幕。

  • 五結鄉代表會主席廖啟賢昨在代表會上質疑鄉公所刻意阻擋村長遴選鄰長，但鄉公所主秘許志銘（右）否認。（記者張議晨攝）

    五結鄉代表會主席廖啟賢昨在代表會上質疑鄉公所刻意阻擋村長遴選鄰長，但鄉公所主秘許志銘（右）否認。（記者張議晨攝）

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