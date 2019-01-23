〈北部〉天冷保暖 中醫籲穿背心、繫圍巾

2019-01-23

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕昨晚開始低溫來襲，新竹縣政府消防局統計前天晚間到昨天上午，縣內共有三人疑因低溫猝死；中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師鄒曉玲提醒民眾，穿上背心、繫上圍巾或領巾可有效保暖，避免著涼受風寒。

消防局表示，統計前晚六點到昨天上午八點，縣內有三名因天氣變冷疑似猝死個案，二人分別為七十六歲、八十五歲的婦人，另一人為年齡不詳的男性。

鄒曉玲說，在中醫論述裡背部不僅有「陽脈之海」的督脈貫串，還有「主一身之表」的足太陽膀胱經通過，因此背部的陽氣特別旺盛，卻也是著涼受風寒最容易侵襲的部位，「養生十六宜」裡就建議「背宜常暖」，可以護住前胸後背的背心就成為很好的冬季保暖配件，背部往上延伸就是頸項，絲巾、領巾或各種材質的圍巾除了美觀好搭配之外，都是冬季保暖預防感冒的必備穿搭品。

中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林醫師也說，氣溫下降本就容易造成血壓升高，因為天冷會讓人體的血管收縮，讓原本流動的血管一時間無法適應，讓血壓比平時還高，建議患者養成固定監測血壓的好習慣，在秋冬變化的季節盡量採洋蔥式穿搭，下肢注意保暖。新竹地區風大，機車騎士最好穿上防風透氣材質的禦寒服裝，高血壓患者不可因突然間的血壓變化就自行增減藥物劑量。

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