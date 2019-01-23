〈北部〉竹北市代會主席 涉貪案逆轉改判

2019-01-23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨新竹縣竹北市代會主席林啟賢，被新竹檢方起訴與國中同學溫良明共同詐領薪資涉嫌貪污案，新竹地院審理後出現大逆轉，院方認定二人是為免市代會兩名公務車司機薪資遭銀行查扣、便宜行事，才由林啟賢找溫良明當人頭，最後改依共同使公務員登載不實罪各判刑六月、四月，均得易科罰金。

使公務員登載不實罪判6月

判決書指出，竹北市代會主席公務車司機於二○一六年一月離職，接任的黃姓司機因卡債問題，擔心薪資遭銀行扣款，於是林啟賢找國中同學溫良明出面應徵臨時人員當人頭，再將每月薪資交給林啟賢。

因司機有卡債 找同學當人頭

而黃姓司機同年四月離職，接任的徐姓司機也有卡債問題，也比照黃姓司機領現金。

法官認為，林啟賢擔任竹北市民代表兼主席多年，當知公務員言行應嚴守分際，明知溫良明並非臨時人員，卻不實雇用，損及市代會經費核銷正確性，知法犯法，所為實屬不該，依公務員假借職務上權力，故意共同使公務員登載不實罪判刑六月，易科罰金需五十四萬元。另溫良明判刑四月，易科罰金需十二萬元，緩刑兩年，並應於判決確定後向公庫支付十萬元，可上訴。

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