〈北部〉竹市喊話拚經濟 台水允緩漲水價

2019-01-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕台灣各項水電油民生需求，原本元旦過後醞釀調漲，新竹市府昨天參加台灣自來水公司召開的董事會，副市長沈慧虹代表市府強調，考量新竹科學園區及香山工業區用水量較大，建請台水公司考量產業及民生需求，暫緩調整水價，回應中央、地方和產業一起拚經濟的訴求。

沒有時間表 避免衝擊產業

對此，台灣自來水公司發言人武經文受訪表示，台水公司決定回應民意及相關縣市政府的建議，董事會已決議暫緩調漲水價，暫緩調漲水價也沒有時間表，會針對水價評估報告進行更深入周延的研究，並傾聽基層聲音，避免對產業造成衝擊。

副市長沈慧虹說，台水公司去年十二月就醞釀可能在今年元旦後調漲水價，也會在一月份的董事會提出水價調整評估報告，但水價調整是重要民生議題，調漲水費恐引發產業及市民擔憂，因此她已在董事會上表達希望台水公司能暫緩調漲。

竹科、香山工業區用水量大

沈慧虹說，依據統計，去年新竹科學園區每天用水約十四萬兩千九百四十五公噸，香山工業區用水量也相當龐大，水價調漲將增加生產成本，對產業界增加負擔。

為反映產業需求，新竹市府已在董事會提案暫緩調整水價，期盼中央與地方一同拚經濟，顧民生，接地氣，呼應廠商需求與聲音。

沈慧虹說，市府正積極推動各項產業政策，包括「竹科X」科技廊帶及規劃香山精密機械園區等，市長林智堅近期也展開產業之旅，拜訪竹市傳產、製造業、農業等中小企業，就是希望藉此了解產業脈動及需求，因此建請台水公司暫緩調整水費，不僅能減輕產業的成本，也能鼓勵產業根留台灣。

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