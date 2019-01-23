〈北部〉苑裡行春 走進162公尺磚廠隧道

2019-01-23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮金良興窯業灣麗磚瓦文物館「磚窯行春」活動，即日起至二月二十二日登場，民眾可以進入歲修的長一百六十二公尺的磚廠隧道參觀，走進長年近千度的窯爐後，有如過火般的迎春開運，祈求新的一年好運到。

歲修時開放 民眾迎新春

金良興窯業董事長易榮昌說，磚窯長年高溫製作紅磚，一般民眾基本上無緣得見其中玄機，平常忙著趕製紅磚的磚窯廠，趁著過年前歲修時機，裝飾上喜氣燈籠等，讓民眾進入磚窯體驗，盼帶給民眾新春迎好運。

打造紅磚迷宮 提供闖關

易榮昌指出，金良興觀光磚廠今年以二十六萬三千塊紅磚打造紅磚迷宮，遊客可以享受在紅磚搭建的迷宮中體驗如何繞出迷宮樂趣，一旁也設置觀景台可以一覽迷宮全貌，感受用二十六萬三千塊磚頭的壯闊感受。

大型紅磚迷宮也有闖關活動，供民眾了解鬆軟的泥土如何成為堅不可摧的紅磚，知道平日裡見到的磚頭是如何產生。灣麗磚瓦文物館屆時也會邀請街頭藝人前往現場演出，在春節期間與民眾同樂。

要體驗磚窯行春以及探索二十六萬三千塊的紅磚迷宮，灣麗磚瓦文物館收費為門票全票一百元，優待票八十元對象包含六十五以上長者、學生等，含五十元折抵券供消費抵用，三歲以下小孩免門票。

周邊景點多 漫遊微旅行

另外，灣麗磚瓦文物館也介紹附近景點，例如位於山腳社區的山腳國小擁有日治時代後期宿舍群、苑裡鎮農會的愛情果園、藺草文物館等，遊客可以體驗漫遊微旅行。

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