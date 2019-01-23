〈北部〉《因公重傷重返崗位》國道警臉縫400多針 蔡英文：還是會很帥

2019-01-23

〔記者李容萍／桃園報導〕蔡英文總統昨前往國道公路警察局第六大隊慰勉執勤員警，除發放加菜金、拜早年，同時探望執勤受傷、已返回崗位的國道警員楊于辰，楊于辰當時臉部縫了四百多針，得知他恢復良好、臉頰的傷已看不出來，蔡英文貼心告訴他：「以後還是會很帥，繼續加油！」

蔡英文聽取簡報後說，國道警察危險加給將於今年二月發放且回溯到一月，國道警察在工作上確實比其他公務人員有更高的風險、更重的工作負擔，很多的待遇與福利大家都一直努力爭取，內政部會與基層同仁保持暢通管道、傾聽大家的需求，政府的資源雖然有限，無法一步到位，但可以逐項、逐步往進步的方向走，原則很清楚，就是要給警察同仁更多支持，政府會持續更新設備、待遇與福利，並加強員警的健康照顧。

蔡英文接著視察國道員警處理高速公路車禍事故流程，最後轉往龍潭分隊慰問警員楊于辰。二○一七年八月七日，楊于辰和另一名警員陳啟瑞在國道三號南下一○八公里處執勤時，遭拖板車追撞，陳啟瑞傷重不治，楊于辰則受到重傷，歷經手術及休養，於去年五月重返工作崗位並轉任內勤。

楊于辰代表獻花感謝總統慰勉時，蔡英文一時愣住說：「該是我送你花才對。」並親切詢問他的傷勢恢復狀況。

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