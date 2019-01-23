〈北部〉適性發展 桃園寒假技藝育樂營夯

2019-01-23

〔記者謝武雄、魏瑾筠／桃園報導〕為協助學生適性發展，市府教育局於今年寒假補助四十七所國中辦理一一二梯次的技藝教育育樂營，提供三千三百多個名額給國中、國小高年級學生，課程包羅萬象、涵蓋餐旅等十二類職群，學生可依興趣報名，其中，光明國中與大興高中合作開設美甲課程班，學員范沛儒說，平時喜歡觀看指甲彩繪影片，如今可以自己動手做，覺得很開心。

逾3千名額 報名超過8成

教育局長高安邦表示，今年委託多所國中辦理技藝教育育樂營，共有高職餐旅、設計、電機電子、動力機械、醫護、農業、商業管理、藝術、外語、家政、土木建築、化工等十二類職群，各梯次育樂營時間、名額，早在放寒假之前就發文給各國中小公布，教育局網站也有公布，目前報名情況相當踴躍，平均都有八成以上。

目標普通高中 資優生也參加

學員吳岭蓁說，去年參加技藝育樂營活動很有趣，今年就找了許多志同道合的同學一起報名，全班有三分之一的同學參加；班上學科成績都是第一名的范沛儒，未來升學目標是普通高中，但仍然參加技藝育樂營，希望能多認識各種職群，作為未來生涯規劃的選擇；學員林祐萱則表示，她對美容美髮特別有興趣，報名參加彩繪指甲班，終於能體驗其中的樂趣。

另外，成功工商與國立成功大學連續四年舉辦「成功試箭─實驗火箭設計與製作研習」，由成功大學航太系教授景鴻鑫帶領學生，一路從概論、實作到裝填火藥，再讓學生親自施放，吸引建國、福豐國中及武陵高中、北科附工等校共八十多位學生，報名參加八小時的火箭試射研習。

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