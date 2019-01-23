〈北部〉《桃園》鑊篤陂塘生態公園 動工綠美化

2019-01-23

〔記者李容萍／平鎮報導〕市長鄭文燦昨前往平鎮區新光路五段、天津街交叉口，出席「鑊篤陂塘生態公園綠美化工程開工典禮」時表示，此基地總面積約○．七公頃，總工程經費約二千萬元，預計今年六月完工，將設置大型地景溜滑梯、複合式攀爬網等，結合地景和公園設施，並將設置環湖步道，與周邊石門水圳櫻花步道串連，活化周邊景點，提供市民更完整舒適的休憩場所。

鄭文燦說，「鑊篤陂塘生態公園」命名由來，是因埤塘本身外觀就像又深又圓的大鍋，客語稱埤塘為「WO dǔ」，有鍋底之意，即以此命名；市府推動「一區一埤塘生態公園」計畫，繼平鎮社子埤塘生態公園完工後，選擇鑊篤陂塘興建第二座埤塘公園。

鑊篤陂塘生態公園原為石門農田水利會承租給民眾作為收費釣魚活動使用，市府以適當建築物補償，協調水利會、北區水資源局及國有財產署取得工程用地，未來也將視市民使用可及性、居民和水利會土地持分適當性等考量，規劃第三口埤塘生態公園。

另外，去年開工的「平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，將陸續完成跨越中豐路的自行車跨橋等工程，未來平鎮段將有十公里以上的自行車道，兼具滯洪、防災、休閒、景觀等多功能，讓埤塘地景成為生態亮點。

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