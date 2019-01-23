〈北部〉去年兒保案680件 苗縣建社會安全網

2019-01-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣上週傳出兩起家長不當管教兒童事件，其中一起更涉及兒虐，後續安置及輔導受各界關心。據苗栗縣政府社會處統計，去年通報兒少保護案件共六百八十件，其中近兩百件仍持續輔導，約四十件則安置中；社會處表示，第一線社工師及寄養、安置機構短缺，兒少保護仍有賴健全社會安全網，並透過適當親屬寄養機制，才能保護孩子平安長大。

除社工師 擴大責任通報人員

苗縣府社會處副處長張國棟表示，建構社會安全網並強化通報機制，是預防悲劇發生的重要關鍵，除社工師訪視外，各醫療院所、村里幹事等皆為責任通報人員，須強化其兒保觀念並及時給予家庭協助。

成立社福中心 與警局共同預防

此外，苗栗今年也將陸續於苗栗市、通霄鎮、大湖鄉、竹南鎮成立社會福利中心，針對經濟、教養能力較弱的「脆弱家庭」給予適當輔導，明年預計在頭份市成立，與苗栗縣警局五個分局共同預防。

去年苗栗縣通報兒少保護案共六百八十件，其中近兩百件仍在持續輔導，四十件則進行安置；而縣內第一線進行兒少保護評估的社工師僅十餘人，長期安置機構則僅私立聖方濟育幼院及少女之家，中短期寄養家庭則約四十家，兒少保護相關的人力資源確實有限。

對於案件後續處置，張國棟強調，親屬寄養機制是最有利孩子身心發展的方式，社會處會先評估孩子親屬中有能力、有意願的家庭進行寄養，並給予補助，而施暴者未經社會處同意不得探訪，使孩子得以在家庭中成長，而非一味尋求安置。

案件後續 親屬寄養機制優先

頭份警分局長賴銘助也呼籲，民眾濫用「私行正義」不僅觸法，並對孩童造成二度傷害，也撕毀家庭與社會處、警方的信任關係，務必冷靜。

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