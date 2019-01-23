〈北部〉桃園2市場磅秤抽驗 2台不合格

2019-01-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕農曆春節將至，許多民眾都會到市場添購年貨，採買數量也會較平常多，為避免攤商有偷斤減兩情形，市府法務局消保官配合經濟部標準檢驗局新竹分局桃園辦事處（以下簡稱經濟部標準檢驗局）人員，前往八德區大湳市場及桃園區永和市場進行磅秤抽檢，總計抽檢二一八台攤商磅秤，除了有兩台因磅秤顯示量低於標準值不合格，其餘九十九％磅秤都符合準確度。

合格磅秤貼上標籤 以利辨識

消保官邱玉霞表示，稽查人員前往大湳市場抽查蔬菜水果、雞鴨魚肉等攤商磅秤共一百台，再轉往抽查永和市場的磅砰共一一八台，各發現一台磅秤顯示的量低於標準值（貨物實際重量），也就是貨物實際重量高於秤出的重量，雖無偷斤減兩問題但仍不符規定，當場要求業者改善，經濟部標準檢驗局人員也將持續追蹤列管，其餘合格磅秤都已在明顯處貼上「檢定合格單」標籤，以供消費者辨識使用。

年貨計價方式不一 採買留心

邱玉霞表示，先前抽檢時曾發現有磅秤因擺放位置不平，導致顯示的量低於標準值，也發現有蔬果攤商僅標示價格，但未標明計價單位，導致不少消費糾紛；她提醒，各式年貨計價方式不一，尤其糖果類年貨多以「公克」計價，與一般論斤計價不同，民眾採買時應多多注意。

有疑問應當場反映 以免爭議

邱玉霞表示，由於各攤商標價方式不同，民眾若對斤兩有疑問，最好當場向攤商反映並確認重量及價錢，避免事後爭議難以釐清；除了看清價格及計價方式，民眾也要注意品質及標示，切勿購買標示不全、來源不明的食品，如有消費問題可於上午九點至下午五點，撥打全國消費者服務專線1950詢問。

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