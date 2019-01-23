〈北部〉《桃園》去年1999一天651通 電腦壞也求助

2019-01-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府統計去年一九九九市民服務專線，來電總數達廿三萬七四九七通，每天六五一通，平均二．二一分鐘就有一通電話，較前年廿三萬四五七二通微幅成長一．二五％，其中民眾諮詢服務電話比例最高、約占五成，其次是陳情、轉接服務；民眾問題也是五花八門，還有人詢問大樂透開獎號碼、電腦壞掉無法開機怎麼辦，話務人員聽了後也是瞠目結舌。

還有人打來 問大樂透獎號

一九九九來電問題可謂「什麼都有、什麼都不奇怪」，去年有國小二年級學生詢問市民卡遺失如何處理，結果話務人員請其家長（爸爸）接聽，最後才發現是小朋友亂花錢，結果卡片被媽媽沒收；有民眾打電話詢問大樂透開獎號碼，話務人員無奈只得提供台彩公司客服電話；甚至詢問電腦壞掉無法開機該怎麼辦，最後話務人員引導安全模式開機才解決問題。

勞資爭議有解 當事人感謝

也曾有人求助保全公司積欠員工兩個月薪水問題，經轉介到勞動檢查處處理，最後得以圓滿解決，當事人事後更來電感謝話務人員；另有聽障人士因父親住進長庚醫院加護病房，最後透過一九九九手語視訊服務，才順利進入病房探視。

公車資訊問題 詢問最多

至於民眾詢問最多的十大話題，最熱門的是公車資訊及站牌、候車亭管理問題，其次是水、電、瓦斯等公用事業問題，第三則是U-bike，其他依序為免費市民公車、免費法律諮詢、婦女社福政策、垃圾清運、復康巴士、戶政服務及社會救助。

路平抱怨 從榜首降到第五

至於民眾陳情前十大問題，第一名還是交通違規，其次依序是路燈故障、髒亂點查報、占用道路騎樓及人行道、路平問題、公車問題、交通標誌及標線等問題、無牌廢棄車查報、道路施工管理、交通號誌增設或紅綠燈秒數調整；值得一提的是，桃園市這幾年花了很多錢在路平上，路平抱怨已經從前一、二名降至第五名。

24小時無休 年花2千萬預算

市府表示，桃園市一九九九專線最大進線數是六十線，廿四小時全年無休，話務人員採三班制輪替，平日日班約十一到十二人、夜班五人，假日日班六人、夜班五人，視話務量調整值班人數，使用手機、市話都是前十分鐘免費，每年預算約二千一百餘萬元，電話平均通話時間約三分多鐘，每通電話成本約九十元左右。

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