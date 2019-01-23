〈中部〉《台中》除夕午後2點起 市區公車班次減半

2019-01-23

〔記者張菁雅／台中報導〕春節假期長達九天，為因應返鄉及出遊車潮，交通局提出疏運計畫，局長葉昭甫表示，國道部分路段將開放路肩行駛，花博交通將採取分流措施，針對長途、中途及市區旅次規劃不同行駛路線。另外，春節期間，公車服務不打烊，但會減少班次；而市府一九九九專線提供單一窗口服務，提供各項服務。

國道易塞路段 路肩開放行駛

葉昭甫說，由於國道中部地區原本即為易壅塞路段，春節假期除建議用路人可行駛替代道路外，國一豐原至大雅及大雅至台中的南下路段、國一大雅至豐原與國三快官出口匝道北上路段在尖峰時間也將開放路肩行駛，以因應增加的車流。

台中花博預計將吸引各地民眾前往參觀，葉昭甫指出，請民眾盡量搭乘台鐵等大眾交通工具前往，長途開車民眾建議走國三接國四到花博神岡停車場，再搭接駁車至園區，中途旅次則可南下三義後接台十三線，再前往花博，市區旅次建議走台七十四線接國道三號、國四。

市區交通方面，葉昭甫說，公車服務不打烊，但為讓終年辛苦的公車司機可與家人團聚，二月四日（除夕）下午二時至晚上十二時班次減半，二月五日（初一）至十日（初六）則視營運需求依比例調整。

下週五起小黃 春節費率

計程車春節費率將從二月一日零時起至十日晚上十二時實施，由駕駛人依計費表選取春節費率模式，即每趟次加收五十元，若未啟用計費表春節費率的計程車，則不得額外加收。

另外，公有無柵欄的停車場及路邊汽車、機車收費停車格，二月四日至八日暫停收費，有柵欄管制的平面停車場及所有立體停車場則照常收費。

市府「春節不打烊服務」也包括經濟扶助、食物援助、防凍計畫、長照服務、醫療院所部分門診、學生愛心餐券、道路搶修、職災通報、垃圾清運、交通號誌維護等業務，相關局處將安排專人值班，並由一九九九專線提供單一窗口服務。

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