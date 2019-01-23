〈中部〉弘道百歲小學堂 99歲嬤3年不缺席

2019-01-23

〔記者陳冠備／彰化報導〕住在彰化縣的葉癸妹今年九十九歲，她出生二十七天即被送養，養父母家境不優渥，沒有機會讀書，三年前她報名參加弘道老人福基金會舉辦的「居家百歲小學堂」，一年上十堂課，三年來從未遲到缺席，展現好學不倦精神，現在她不僅識字，更能寫得一手好字。

一年10堂課 葉癸妹與「老」同學相砥礪

弘道老人福利基金會三年前在彰化田中開辦居家學堂，葉癸妹在家人與基金會鼓勵下報名「讀冊」，課堂上老師以活潑教學配合圖卡識字，讓葉癸妹愛上讀書的感覺，而且在課堂上，還有兩名九十二歲的陳收蓮與謝嬉容來當「同學」，三人互相砥礪。

葉癸妹說，年輕時，曾與養父母商量就讀夜校，因隔天都需早起工作，而被拒絕，但她對於能上學讀書充滿熱情，只要有空就自學，研究如何寫字，看見很特別的字，回家就會依樣畫葫蘆地練習，而別人在寫字時，她也會詢問這個字怎麼念、如何寫，再回家練習。

弘道老人福利基金會彰化服務處主任林博樺表示，為彌補長輩「不識字」的人生遺憾，基金會在三年前辦理「居家百歲小學堂」，一年上十堂課，每堂二小時，考量到葉癸妹阿嬤的腳力，志工都會協助接送到鄰近的上課地點，某次稍晚到阿嬤家，卻找不到阿嬤，原來是阿嬤等不及上課，自行走到上課地點了，好學的態度，讓人欽佩不已。

學堂結業式測驗 難不倒阿嬤們

昨日學堂舉行結業式，測驗阿嬤們從眾多字卡中，挑出年夜辦桌料理及廚房道具用字等名稱，並邀請田中鎮長洪麗娜縣府秘書張立憲來擔任主考官的角色，阿嬤們也沒漏氣，一一答對，測驗最後考題上菜名，也一一化身真實料理上桌，當場成了圍爐宴，令三位阿嬤們又驚又喜。

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