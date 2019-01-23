〈中部〉南投老人假牙補助 20天核准2千萬

2019-01-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣補助老人裝假牙，今年一般老人的補助金額三千萬元，首度依鄉鎮市老年人口比例分配補助金額，受理申請才廿天，除仁愛鄉申請還掛零外，其餘都有人申請，核准的金額已達二千萬元，其中南投市等四鄉鎮市配額更已申請光，比去年還搶手。

用掉今年三分之二補助款 4鄉鎮市配額用光

南投縣補助老人裝假牙今年是第三年，第一類中、低收入戶補助金額編列一○九四萬元，一般的六十五歲以上老人則編三千萬元，由於前兩年較大的鄉鎮市民眾資訊較多，很快就把補助額度申請光了，一些偏遠鄉鎮知道訊息後，補助經費早就用光，因此今年改變方式，依各鄉鎮市老年人口比例來分配申請金額，讓每個鄉鎮市老人都有機會申請。

今年老人假牙補助從本月二日開始申請，南投縣府社會及勞動處廿一日統計，申請金額已達二千萬元，即已用掉三分之二的補助款。而到前日截止，南投市、集集鎮、水里鄉和信義鄉的額度更已用光。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，南投市老年人口最多，配額五五七萬元；集集鎮配額八十一萬元，水里鄉一二八萬元，信義鄉六十五萬元，這些配額都已用光。已申請但未獲核准的則排候補，若有增加補助經費就可依順序補上。

仁愛60萬配額無人申請 魚池也僅3人申請

有四個鄉鎮市配額用光，但仁愛鄉六十萬元的配額，卻至今無人申請，魚池鄉配額一一六萬元則僅三人申請，另外中寮鄉配額一一五萬元則只申請了四十四萬元。這些鄉鎮的老人家可以趕緊由子女協助進行申請。

社勞處提醒長輩，可以先到公所或衛生所拿申請表單，再到牙醫診所看診開診斷證明書，再赴衛生所簽章及核定金額，最後拿表單到公所申請即可。全口假牙最多補助四萬元，半口最多兩萬元。

據了解，南投縣府前年補助一般老人做假牙經費編了二七五○萬元，有九百四十九位老人申請；去年增加到四○二六萬元，有一千二百四十九位老人申請。

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