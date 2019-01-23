〈中部〉雲林7醫院 春節開類流感門診

2019-01-23

〔記者林國賢／雲林報導〕因應春節流感、類流感醫療需求，雲林縣衛生局協調縣內台大雲林分院等七家醫院春節期間開設類流感門診，衛生局長曾春美呼籲，民眾若出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等流感症狀，一定要儘速就醫。

開設類流感門診的七家醫院為斗六市台大雲林分院、成大斗六分院、洪揚醫院、虎尾鎮若瑟醫院、西螺鎮雲林基督教醫院、北港鎮中國醫藥學院北港附設醫院及麥寮鄉雲林長庚醫院，各醫院診療時間與診次可上縣府網站查詢。

曾春美表示，根據疾管署統計，上週全國有逾九萬人次因類流感就診，並新增五十七例重症，新增重症病例都是感染A型流感，最近氣候變化大，尤其早晚溫差大，民眾要特別留意溫度變化增減衣物。

曾春美說，民眾若有呼吸道症狀時應配戴口罩，生病時儘量在家休息，以降低病毒傳播風險。若出現咳嗽、發燒、流鼻水等輕微類流感症狀，可先至鄰近醫療機構就醫，一旦出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應儘速至大醫院就診，並依醫師指示用藥。

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