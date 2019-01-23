〈中部〉雲林春節垃圾清運 麥寮僅初一停收

2019-01-23

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣廿鄉鎮市春節垃圾清運時間出爐，環保局長張喬維表示，多數鄉鎮市公所清潔隊初一至初四停收垃圾、初五恢復正常清運，口湖鄉較特別，從初一至初七期間停收六天、中間初四加強清運，麥寮鄉僅在初一停收垃圾，請民眾做好分類工作。

多數鄉鎮市 初一至初四停收

麥寮鄉清潔隊長陳冠嘉指出，麥寮鄉旅外鄉親多，春節是返鄉團聚高峰期，家家戶戶都準備豐盛年夜飯，廚餘、垃圾量比平常多，需要趕快處理，清潔隊已連續第四年在初二開始收垃圾，潔隊員會採輪班及補休方式休假。

陳冠嘉說，除了初一全天停收垃圾，除夕、初二到初五，從中午十二點開始清運，初六休息，初七恢復正常清運。

口湖初一至初七 僅初四清運

口湖鄉從初一至初七期間停收六天，二月四日（除夕）、八日（年初四）增加清運時間；斗六市、北港鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉、崙背鄉、褒忠鄉、元長鄉、東勢鄉、虎尾鎮等十鄉鎮初一至初四停收垃圾；斗南鎮、四湖鄉則是初一到初三停收三天。

西螺鎮、土庫鎮、大埤鄉從初一開始停收五天；水林鄉三日、五日、六日、七日、九日、十日停收，台西鄉三日、五日、六日、八日、十日停收。

亂丟垃圾 最高開罰6千元

張喬維表示，各公所垃圾清運時間由各公所考量當地垃圾需求訂定，請民眾多配合，由於停收時間較久，垃圾務必做好分類，尤其是廚餘，建議將水分儘量瀝乾，並用密閉容置裝好，可以減少臭味產生，維護居家生活品質；若隨意丟垃圾，將依廢棄物清理法開罰一千二百元至六千元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/