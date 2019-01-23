〈中部〉《台中》勞動部突檢中火 揪29項缺失罰92萬

2019-01-23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台電台中火力發電廠去年底一個月內接連發生三起重大工安意外並造成四死，被勞動部列為高風險營業單位。勞動部廿二日突擊檢查中火，當場又查獲包括高空工程未設護欄等廿九項缺失，當場開罰九十二萬元，並有一處工程勒令停工，限期改善。

出動30多人 地毯式工安檢查

勞動部昨日在北、中、南三地同步實施春安聯合檢查，中部由勞動部次長施克和、台中市政府勞工局長吳威志等率隊，出動卅餘人突擊檢查台中火力發電廠，針對廠內歲修工程、二、三號機空污改造工程及煤倉興建工程等三區，進行「地毯式工安檢查」。

勞動部職業安全衛生署中區職安衛生中心主任朱金龍說，中火去年底三起重大工安意外，更造成四死，已將中火列為高風險營業單位加強安檢對象，每週一次進廠安檢。自去年十一月十六日起，已安檢九次，也有查出卅七項缺失。昨日再次突檢相關工程，朱金龍指出，共查出廿九項缺失，包括捲揚設備未做護圍，操作人員有肢體捲入危險，另廠內電動機具未加頂棚，一旦有物體飛落，施工者易被砸傷等。

中火廠長剛到職 將著手改善

台電台中發電廠廠長朱記民今年一月二日到任，他強調，除勞動部安檢外，內部也是每週稽查，檢討改善；並將再另找外部查核人力協助加強工安查核機制，盼建置加強完整查核網。

此外，朱記民說，中火裡每部機組各由一千多項設備組合而成，檢修均是大工程，也將進行各項工作安全分析後彙整成工作安全資訊，以利未來安全稽查「按圖索驥」，提升工作安全性；另對承包商會再加強教育訓練及要求具備證照者才能進場，希望達到工安零事故目標。

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