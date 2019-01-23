〈中部〉《南投》冬季限定 南港溪賞石秘境處處奇

2019-01-23

〔記者佟振國／南投報導〕賞石小秘境！南投縣埔里鎮、國姓鄉交界的南港溪水域，溪水經年累月向下沖刷切割，造就美麗的奇岩巨石，有逼真嚇人的「鱷魚嘴」、迷你「石城谷」、威嚴「巨石像」等，宛如一座「奇石樂園」，成為在地人的冬季限定私房景點。

距離埔里市區僅10分鐘車程

正值冬季枯水期，也是探索河川美景好時機，除了最近正夯的仁愛鄉北港溪上游溪谷景觀，流經埔里、國姓地區的南港溪，由於溪谷的河道狹窄，水流速度快，經年累月向下沖刷切割，也藏了一座令人眼睛為之一亮的賞石秘境。

這座全石打造的奇幻世界不偏遠，距離埔里市區只僅十分鐘車程，從台十四線中潭公路國姓往埔里方向的觀音二號與三號隧道間產業道路轉進，即可下切至溪床，一睹美麗溪谷風貌。

奇岩怪石 有如鱷魚嘴、摩艾石像

埔里文史工作者潘樵日前特地踏查，身歷其境，直呼「真的太美了！」，他說，在大約二公里長的溪床上，布滿各種奇岩怪石，有「鱷魚嘴」、「哈巴狗」、「哭泣岩」、「恐龍骨」、「 軍艦岩」等，山壁上櫛比鱗次的岩石，也出現類似復活節島知名摩艾石像，每個人的觀點、想像力各有不同，可說是驚奇處處。

賞石別戲水 夏季溪水也易暴漲

實地造訪的民眾也表示，可能國道六號未通車前，台十四線是埔里重要聯絡道路，車流量大，車速也較快，往往忽略兩旁的溪谷風光，現在車流量減少，被遺忘的溪谷美景也獲青睞，不過還是提醒前往賞石須注意安全，勿輕易戲水，夏季汛期溪水容易暴漲，也不適合前往。

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