〈中部〉經費縮水 花壇波斯菊花海剷除

2019-01-23

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉著名景點三春老樹附近的二．二公頃波斯菊爭奇鬥艷，吸引大批遊客拍照，不料日前全數被剷除，令原本欲前往拍攝婚紗照的新人整個「傻眼」。鄉公所表示，今年辦理活動經費大幅縮水，沒錢續約土地，須在春耕期前把農地歸還給地主，只好忍痛把盛開的波斯菊剷除。

花開正美 公所沒錢續約要還地

前年花壇鄉公所首度在長春村油車巷三春老樹附近農地，種植逾三公頃的不同品種向日葵，繽紛色彩花海吸引大批遊客賞花，一炮而紅，去年初鄉公所再度種植有紅、黃、白、粉四種顏色的波斯菊，有如鋪上大片的花毯，遊客徜徉在夢幻花海中，迎向撲鼻花香，耀眼迷人的色彩，甚至吸引新人前來拍婚紗照，更帶動了花壇地方的活動。

想拍婚紗照 新人只能另覓他地

去年底原址再栽種二．二公頃波斯菊，今年元月中旬時花開約七、八成，不少遊客前往賞花拍照，不料本月二十日有民眾前往賞花時，發現有數輛耕耘機正在剷除波斯菊，當場傻眼稱：「開得正是漂亮的時候，來不及長大就已經沒了，實在太可惜！」也有新人選定近期來此拍攝婚紗照，如今只得另覓地點拍照。

花壇鄉陳姓鄉民指出，這處農地去年波斯菊盛開時原已在縣內打響名氣，沒想到今年僅開約八成，還有不少花苞準備綻放之際，竟全數被耕耘機剷除，實在令人傻眼。

花壇鄉公所農業課長呂俊逸表示，去年與地主簽契約時，地主曾要求若今年不續約，公所須在第一期春耕展開前歸還農地，才能順利整地趕上插秧，由於今年辦理各項活動的經費大幅縮水，鄉公所無法續約下，只能把使用權歸還，在本月二十日全數剷除，他們也很無奈；事實上，不僅波斯菊，今年夏季的賞螢活動與彩繪稻田恐也將停辦。

花壇鄉長顧勝敏說，鄉公所以往辦理各項活動的經費每年有多達數百萬元，不料今年他上任後發現預算大幅縮水到僅剩上百萬元，在開源節流之下，會把經費用在鄉親最需要的地方，實在難以再與地主續約辦理波斯菊賞花，甚至是賞螢、彩繪稻田等活動，還望鄉親、遊客見諒。

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