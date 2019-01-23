〈中部〉麥寮港改制 張麗善盼議員助公投連署

2019-01-23

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣長張麗善昨天上午首次到議會列席，介紹縣府團隊，並懇請議員們支持並協助推動「麥寮港改制國際商港」公投連署，促成麥寮港順利改制，讓雲林走出去，世界走進來。

張麗善表示，麥寮港改制國際商港對雲林未來發展相當重要，除擴張港埠旅運業鎮，也可磁吸各式產業進駐，帶動雲林發展，而麥寮港環境優越，各種條件都非常好，更可提升台灣經濟發展，希望年滿十八歲的雲林鄉親、全國民眾參與連署。

張麗善說，第二階段公投連署門檻需要廿八萬份，安全門檻需四十萬份，請議員們能多協助推動連署，達成目標。

議員促縣長準備好全國性說帖

對此，雲林縣議會民意政團總召王又民表示，推動麥寮港改制商港，帶動雲林經濟發展，議員們都會支持，但不能只侷限在雲林縣「自己玩」，否則就算全雲林縣十八歲以上民眾都投同意票，也無法通過公投，一旦公投失敗，反而讓雲林縣發展套上緊箍咒，縣府應該審慎思考。

王又民建議縣府應製作全國性說帖，就麥寮港改制國際商港對雲林有幫助，對其他縣市農產品、貨物及全國性經濟效益等說明，吸引全國民眾參與支持連署。

國民黨籍議員李明哲、林建鴻說，很期待麥寮港改制商港公投可以通過，因此，請張麗善要提出更宏觀說帖，讓全國民眾都能了解麥寮港改制的好處，支持這項公投案。

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