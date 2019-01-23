〈中部〉年關調頭寸 嘉縣獲中央墊借15.6億

2019-01-23

〔記者蔡宗勳、王善嬿、林國賢／綜合報導〕面對年關龐大資金需求，嘉義縣政府向行政院主計總處求援，獲墊借十五‧六億元，而嘉縣十八個鄉鎮市公所，今年則僅新港鄉墊借一千二百萬元。

雲林獲中央預撥分配款27億

雲林縣政府年關資金需求約廿七億元，獲中央預撥廿七．三一億元已入庫，雲林縣府財政處表示，雲林縣年關資金包括一、二月薪水十四．八億、退撫金三億及年終獎金九億，合計約廿六．八億，中央預撥一、二月份一般補助款、一月份統籌分配稅款，加上去年國稅增加分配款共廿七．三一億元，可以安然度過。

財政處指出，目前雲林縣府負債比約卅九．一八％，脫離財政危崖，但仍屬財政困絀縣市，盼中央地方統籌分配稅法能早日修正。

嘉市市庫充裕 年終應付自如

嘉義市部分，市府財政稅務局副局長洪彩燕表示，市庫充裕，農曆年應付自如，嘉市年終獎金五．五億元，廿五日發放；公務員、技工及清潔隊員等考績獎金約二．一億元，卅一日發放；二月一日發放約三．七億元的二月薪資。

嘉縣財稅局長蕭俊明說，包括一、二月薪水、年終獎金、考績獎金、退休金與工程應付款等，年關需求合計四十六億三千五百餘萬元，經調度其他公款，收支短差仍達四十億七千八百六十五萬餘元，向主計總處求援，獲核定十五‧六億元。

嘉縣這次年終獎金七．七億元，預計廿五日發放、考績獎金約三．五億元，將於農曆年後發放，退休金一．二億元、二月份薪水六．四億元，都將於二月一日發放。

辦徵收負擔大 新港申借1200萬

蕭俊明表示，嘉縣是個窮縣、稅收不多，近年開源節流，收到不錯成效，年關向中央求援額度逐年減少，去年短差五十三．四六億元，獲墊借廿七．五二億元，今年再大減近十二億元；鄉鎮市財政也有所改善，前年有十個向中央申借，去年六個，今年僅新港。

新港鄉公所主任秘書林文淵說，鄉庫還有上億元，財政健全，但今年辦理計畫道路土地徵收，公所需要負擔一．二億元，為避免造成排擠，利用年關向中央借款以利調度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/