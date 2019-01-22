〈南部〉低溫滅蟲 台南品牌蜜棗將進軍日本

2019-01-22

〔記者吳俊鋒、王涵平、王俊忠／台南報導〕農曆春節近，台南蜜棗傳出好消息，農產公司透過低溫滅蟲方式，順利通過日本檢疫，春節後將首次進軍日本市場。

14天攝氏1.2度以下冷藏滅蟲

台南蜜棗品質好，遠近馳名，但我國是東方果實蠅疫區，一直難以搶進日本市場，在市政府的努力爭取下，終於獲准出口，農曆春節後將首度大量外銷，蜜棗銷日由有市政府官股的南瀛農產運銷公司出貨，除了藥檢要符合規定之外，不同於愛文芒果的蒸熱處理，而是通過長達十四天的攝氏一．二度以下冷藏檢疫，確保蟲卵被消滅，才得以出口。

採空運方式 首批上看2.5公噸

南瀛農產公司總經理李威雄表示，這也是新市長黃偉哲上任以來，首張官方推動水果外銷的成績單，他表示，國內蜜棗栽培面積近兩千公頃，台南佔了十三．八％，玉井、楠西是重要產地，農曆年後外銷的品種，以「珍愛」為主力，首批出貨有機會衝到二．五公噸，採空運方式送抵，由貿易商協助，在日本各重要通路展售。

李威雄表示，台南蜜棗去年曾在前高雄市長陳菊號召下以試賣的方式行銷日本，但當時並未打出台南蜜棗的品牌，這次則是首度由台南市主導行銷，並一次出現大量訂單，也是進軍日本，希望能打出常態性市場，行銷台南水果。

另外，市政府勞工局晴天創意築夢坊／秀格樓推出「晴天禮盒」，各項手工商品結合年節元素，希望金豬年帶給大家滿滿喜氣與祝福，是年節走春最佳伴手禮。

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