〈南部〉台南列管75件投資案 金額達2245億

2019-01-22

〔記者劉婉君／台南報導〕市長黃偉哲昨天召開上任後首次投資會報，目前南市列管的兩億元以上重大投資案共七十五案，投資金額達二千兩百四十五億元，其中有三案已在公告招商中。而新增的有七案，包括物流、綠能、家具、化學製品、專用車輛等製造業，投資額共七十八億元。

目前列管的投資案中，重大商業設施有七案、旅館業十五案、產業園區開發十七案、製造業廿三案、能源投資八案、文化產業園區兩案、農業設施三案。

公告招商中的有南區鹽埕段商八國有非公用土地開案發，投資金額卅四億元；日商三井公司在高鐵特定區的購物商場OUTLET PARK，投資金額四十億元；仁德綜合轉運站民間參與興建營運案，投資金額十五億元。

府城創新園區 投資金額達200億

籌設中的則有投資金額高達兩百億元的府城創新產業園區、投資額六十億元的台灣龍盟科技產業園區，還有台南金融科技產業園區、安平遊艇碼頭、七股工業區等。

黃偉哲：將加速管控、排除困難

黃偉哲表示，沒有參加投資會報，不知道台南有這麼多準備中、投資中及籌備中的重大投資案，市府對台南的經濟發展充滿信心，許多投資家也有相同的想法，所以投資會報唯一可以做的，就是加速管控及排除困難的期程，讓民眾及投資者感受到台南是一個對投資友善的城市，因為有投資，就能創造就業機會、帶動經濟發展。

昨天的投資會報中針對列管案件遇到的土地變更、建照審查、排水計畫、都市計畫變更與環保法令等相關議題，責成相關單位主動跟催、加速處理；對於涉及中央權責部分，也立即促請相關部會協調處理，並要求針對造訪南市的遊客人數及旅館業新增房間數等進行趨勢分析，提供相關業者參考。

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