〈南部〉拚總統「最強備胎」？韓國瑜︰先做好高雄

2019-01-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕外傳二○二○總統大選，若藍營幾個太陽都撐不住，國民黨內密謀韓國瑜當「最強備胎」，有可能出馬角逐總統大位？對此，韓國瑜昨天下午受訪時未明確回應，只強調先把高雄市做好，其他不要想太多。

媒體報導，總統大選國民黨聲勢雖優於民進黨，但距離選舉還有約一年，政治局勢瞬息萬變，民進黨也正努力扳回頹勢，一旦國民黨的太陽們都無法擊敗民進黨，不能排除韓國瑜出馬的可能性。

韓國瑜昨下午視察高雄市道路刨鋪情形，媒體詢問他的看法，韓反問記者說，「是你覺得我是最強備胎？還是其他媒體認為的？」

韓國瑜說，「沒關係，讓他們儘量猜測，我們不要想太多」，做事情最怕晚上想盡千條路，早上起來繼續走回頭路，先把高雄市做好，高雄迫切需要經濟發展，其他不要想太多。他並重申，把事情扎實做好，比什麼都重要。

民進黨前立委林濁水認為韓國瑜把二千二百萬元農產品賣到中國，不算高雄發大財，對此，韓國瑜昨回敬說，「富貴人家不曉得基層人家的心聲」。

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