〈南部〉高市圖借書數再增 連兩年破千萬冊

2019-01-22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市立圖書館昨天公布去年高雄市民的借閱成果，圖書借閱量達一千一百八十三萬冊，比前年增加九十五萬冊，亦即連續兩年借閱量超過一千萬冊，愛上圖書館的市民也愈來愈多，平均利用人次達九．七人次；從世代來看，去年壯年族借閱佔總成長的六十二％，爺奶們借閱圖書也佔十三％，顯示看書不是年輕人的專利，銀髮族含飴弄孫之餘，讀書增廣見聞人口也逐漸增加。

爺奶們借閱圖書佔十三％

高市圖指出，從男女比例來看，女性借書佔六十二％，男性為卅八％，女性借閱仍高於男性，但再細看歷史地理類書籍一向是男性多於女性，閱讀的興味性別各有偏好。而小朋友愛看的繪本則是父母世代借的多，分布在卅五至四十四歲之間，顯示父母對教育的重視，閱讀零歲開始，蔚為風氣。

文學類圖書一向是高雄市民的最愛，去年共借出五百八十六萬冊，佔近一半的借閱量，比前年增加十二萬冊。去年過世的武俠大師金庸，在武俠小說中穩坐排名，最受人喜愛的是《鹿鼎記》，共被借二百九十五次、《連城訣》被借二百九十一次，預約榜上回味金庸作品的前兩名作品是《天龍八部》、《射鵰英雄傳》，分別被預約一百四十九和七十四次，這些作品是世代間共同的文字記憶。

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