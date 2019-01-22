〈南部〉高市女遊越染麻疹 發病前逛瑞豐夜市

2019-01-22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名廿八歲女性，去年底到越南胡志明市旅遊四天，返國半個月後，本月十六日發燒、紅疹就醫，十九日確診麻疹個案。衛生局表示，病患發病前一天曾逛瑞豐夜市，衛生局對同住家人及接觸者共四十三人監控、追蹤外，也要求夜市攤商加強消毒、管控。

衛局監控同住家人及接觸者43人

高市衛生局疾管處表示，這名麻疹病患去年十二月底前往越南胡志明市，返國後一月十五日出現眼睛癢症狀，十六日發燒及紅疹，當日至診所就醫，被通報疑麻疹個案，十九日經疾管署判定確診。

要求瑞豐夜市攤商加強消毒

疾管處表示，個案可傳染期間，除工作、就醫外，並無搭乘其他大眾運輸交通工具，但十五日發病前一天的下午曾至人潮眾多的瑞豐夜市活動，夜市雖屬開放空間，仍因擔心有傳染之虞，要求瑞豐夜市加強消毒、管控。

疾管處說，個案於十六日出現發燒及紅疹後，傳染力升高，掌握同住家人、職場及就醫時接觸者等共四十三人，要求加強落實麻疹個案接觸者自主健康管理，衛生局開立「麻疹個案接觸者健康監測通知書」，並進行相關衛教，請接觸者落實健康監測及防護措施。

疾管處也呼籲民眾有疑似症狀時，切勿輕忽自行就醫，應進行自我保護隔離，並立即聯繫所轄之衛生所安排就醫，透過醫院規劃就醫動線，避免接觸交叉感染，以降低群聚疫情發生，預定持續追蹤監測至二月七日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/