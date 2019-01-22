〈南部〉台南山上新春賞花季 波斯菊正盛開

2019-01-22

〔記者吳俊鋒／山上報導〕山上公所為配合農曆年的金豬報喜—新春賞花季系列活動，特地打造波斯菊主題田園，由於氣候穩定，現正盛開，繽紛、浪漫的風情，吸引民眾爭相拍照、打卡，成為網紅景點。

農曆年間 公所辦全國蘭展

公所於農曆年間舉辦的金豬報喜迎春活動，除了眾所矚目的全國蘭展之外，還在通往原台南水道淨水池的農路旁，規劃波斯菊花海，熱情迎賓，桃、粉、白等色彩混搭的美景，相當搶眼。

區長余基吉表示，賞花季已邁入第二屆，下月一日起熱鬧登場，為期七天，蘭展去年在原山上苗圃現址舉行，這次則移師新完工的公所內，讓民眾有更好的參觀環境。

至於應景的迎賓花田，余基吉說，以往規劃在台廿線路旁，但較為分散，今年則集中在淨水池附近的農路上，面積雖然僅有○．五公頃，卻可以完整營造，以「小而美」的栽種方式，讓波斯菊更能精彩呈現。

余基吉指出，由於集中管理，加上元旦之後，台南氣候都很穩定，波斯菊今年開得更茂密、漂亮，前往淨水池的民眾順遊時，會被花海景致所吸引，流連忘返，爭相合影，美照透過網路分享、轉傳，讓當地躍為熱門景點。

余基吉也提到，今年的全國蘭花大賞，一樣是結合競賽的模式進行，來自各縣市的高手參加，品種齊聚，精彩可期。

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