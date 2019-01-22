〈南部〉月津港燈節2月2日登場 試燈搶先看

2019-01-22

〔記者劉婉君／台南報導〕鹽水月津港燈節連續舉辦第八屆，近年來平均每年均吸引超過六十萬人次參觀，去年並獲得德國「紅點設計獎」，為全國首度獲此殊榮的燈會。今年活動將於二月二日登場，共有卅二組作品參展，國內外藝術團隊正進駐佈展中，目前已完成約七成，近日試燈已吸引不少民眾搶先前往欣賞。

月津港燈節為全國唯一的藝術燈節，近年已成為打造自有品牌，有法國團隊主動寫信爭取參展，長期參與的國內團隊「有用主張」，去年還受邀參加荷蘭阿姆斯特丹燈節。去年為期廿三天的活動共有六十六萬人次參觀，今年活動時間為二月二日至三月三日，預估將可突破七十萬人次。

三個場景 創造不同月亮氛圍

今年活動以「隨光呼吸」為主題，分為環境的呼喚、時間的旅行、我與你的風景等三個場景，創造三種不同的月亮氛圍，除國內藝術家外，還有法國、日本、巴西等國外藝術團隊參與，作品從單件擴大為面，並增加在地參與，也首度將大專院校徵件作品融入老街巷弄。

法國藝術團隊 首次發表新作

兩年前曾參加展出的法國藝術團隊Groupe LAPS，今年的作品「The FROGGS」，以演唱會方式呈現，與民眾互動，也是該作品的全球首次發表。巴西團隊將帶領鹽水居民一起繪畫後製成動畫，在現場投影播放，開幕當天及二月三日，還將以腳踏車方式表演。

主動越洋提案的法國Pitaya團隊，在水月橋設置作品「隨光飛翔」；國內藝術家的「月波」以上千片漆了螢光塗料的透明片組成，會隨著風與水波動；「看見自然的呼吸」搭配風與燈光呈現。

安平地景 大魚的祝福點燈

另外，藝術家楊士毅設計的地景公共藝術「大魚的祝福」，昨晚在安平區港濱歷史公園點燈。

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