〈南部〉高雄小港駱駝山區 發現首座石灰窯

2019-01-22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕位於高市小港區與林園區交界的駱駝山區又發現完整石灰窯體，被掩埋在荒煙蔓草中，文史工作者戴健城指出，根據資料，駱駝山約有卅餘座窯體，目前只找到十餘座，小港區則是第一次發現，足見當時石灰產業鼎盛。

洞口頹圮 窯體保存完整

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清與文史工作者戴健城、林財正、廖德宗，日前連袂探索石灰窯遺址，在小港區台十七線附近山區，尋獲一座直徑約四米、高五米的石灰窯，除了洞口頹圮外，窯體保存完整。

根據郭吉清資料，該處遺址可能為「永光石灰窯」所有，是第一座在小港區發現的石灰窯。

文史工作者︰駱駝山區有30餘座

戴健城指出，駱駝山區為珊瑚礁地質，日治時代此處石灰窯業相當密集，根據當時登記資料應有卅餘座，目前在林園區中厝里、潭頭、林內里找到五座完整石灰窯，其中有三座位在海軍陸戰隊「子儀營區」內，另有五座廢墟分布在鳳山水庫疏洪道旁，疑因疏洪工程需要破壞。

他表示，石灰為早期重要建材，直到一九六○年間水泥工業興起，逐漸被取代後，石灰窯埋沒在不見天日山區，經常被藤蔓、樹木重重遮掩，很難發現，也因而保留完整。

「潭頭伯仔駛牛車、中厝叔仔起大厝、林內姐仔綁掃帚」，為林園區三庄潭頭、中厝、林內里的地方產業特色，戴健城說，雖然這些產業已消失，但社區致力於將槺榔掃帚轉為文創，若結合石灰窯、牛車路遺跡，可以成為特有觀光路線。

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