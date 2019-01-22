〈南部〉高市17條共乘計程車 春節不加價

2019-01-22

〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接農曆年出遊人潮，高市交通局宣布，十七條共乘計程車路線過年期間正常營運、不加價。

2月1至10日 計程車加收50元

高市計程車在二月一日到十日，每趟加收五十元，相關費用已陸續設定，民眾一樣按表付費（已含加收五十元），春節後即恢復原費率；共乘計程車則按照平時收費，不加收五十元。

共乘計程車 去年服務15.8萬人次

高市從二○一五年推出共乘計程車，第一年四條路線、到去年增至十七條路線，服務人次從首年三．八萬到去年十五．八萬，成效顯著。

交通局說明，目前共乘計程車發車點包括高鐵左營站、高雄捷運南岡山站、崗山之眼，高鐵左營站發車可至義大世界、佛陀紀念館等四處，高捷南岡山站可到大崗山風景區、興達港、月世界、空軍官校、崗山之眼等十處，崗山之眼發車可延伸到阿公店水庫、大莊公園等三處。

交通局統計，四年來累計運量最高的是高鐵左營站到義大醫院四萬四千餘人次，其次為高鐵左營站到義大世界四萬三千餘人次、崗山之眼到阿公店水庫三萬八千餘人次。

交通局表示，共乘計程車一般可載四位乘客，部分車輛可載五到六人，人越多越能分攤車費，以高鐵左營站到義大世界為例，跳表全程三百六十元，五人分攤後每人只需一百元、節省約七成，且時間比公車快很多。

過年期間 共乘計程車正常營運

為回饋乘客，交通局宣布春節連假期間，十七條共乘計程車路線不打烊、不加價，維持正常營運與服務品質，歡迎民眾多利用，整修中的崗山之眼預計農曆大年初一重新開放，崗山之眼系列路線可望擔任運輸重任。

交通局表示，相關車隊客服與申訴專線可上官網查詢，乘客搭車時若發生逾收車資、司機服務態度不佳等情形，可記下車牌及發生時、地等資料，透過交通局申訴專線07-2226816申訴，經查證屬實者，主管機關將依法裁處。

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