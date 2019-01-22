〈南部〉台東在地意象名片 被讚全台最美

2019-01-22

〔記者張存薇／台東報導〕透過名片認識台東！台東設計中心推出十一款以在地意象設計的名片，雅致簡潔的設計被網友稱為「全台最美名片」，縣長饒慶鈴領軍使用熱氣球、蘭嶼拼板舟款。她說，東縣府名片透過簡單的顏色及圖案傳達台東意象，未來還會持續創作更多屬於台東意象的代名詞，擦亮台東招牌。

新銳設計師張溥輝操刀 共11款

台東設計中心是台灣首個縣市等級的設計中心，委請新銳設計師張溥輝操刀，設計出融入東海岸比西里岸部落、池上伯朗大道、三仙台、稻米、釋迦、旗魚、史前館、熱氣球、衝浪、拼板舟、公東教堂等在地元素的名片，線條簡潔俐落，提供台東縣政府及所屬機關、鄉鎮市公所免費使用。

網友對新名片的反應都很正面，有人說「想收集」、「可以轉化成販賣的商品嗎」、「超時髦」，也有人說「作為政府官員用的名片是不是會太可愛（但我喜歡）」等好評。

提供縣府、鄉鎮市公所免費使用

執行長張基義說，名片是與人交流的第一 眼意象，但公家機關通常較保守，台東要往前走，需要新的形象及名片。而台東縣有山、海、美麗的星空、人文及自然地景，也有最夯的熱氣球、衝浪活動，因此把這些元素都放進和世界交流的名片中，讓大家感受到台東的美。

饒慶鈴說，通常會先把有圖案的那面拿給不了解台東的人，以意象連結是介紹台東的好方式，大部分的人都知道熱氣球是台東縣代名詞，未來會持續創造屬於台東意象的代名詞，擦亮台東招牌。

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