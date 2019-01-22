〈南部〉潮州舊三工處停車場擬收費 鎮民熱議

2019-01-22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮過去考量居民方便及友善觀光，鎮內停車場免費使用，被譽為鎮民的小確幸，新鎮長周品全上任後，為落實使用者付費，針對鎮內公有停車場進行收費規劃，最快今年就會上路，消息一出，鎮民持正反兩面態度，有民眾認為收費可以有效管理公有停車場，也有民眾認為停車收費會影響遊客停駐意願，恐讓違停再現。

潮州鎮路外停車場共有三處，包括運動公園旁廣場、潮州鎮公所停車場及舊三工處宿舍停車場，共提供四百個停車位，其中舊三工處停車場，僅有五十格停車位，因距離美食馳名的燒冷冰圓環只有一百五十公尺，附近還有中正市場，是鎮內的「停車熱點」，攤商、遊客、當地居民常常將停車場塞爆，將成為公所率先執行收費的地方。

支持者：可有效管理 解決佔用

鎮公所指出，今年將以舊三工處停車場率先規劃收費，過去每年修復停車場內的燈具、水管等設備設施就要數十萬元，收費後不僅可以提高車輛流動，停車場收入也可用於維護管理，詳細收費標準將與代表會研議。

反對者：恐讓路邊違停再現

許姓鎮民認為，佔用舊三工處停車場的多是市場攤商，因此他贊成合理收費，解決停車場亂象；陳姓鎮民則憂心，路外停車場收費後，讓路邊違停再現，希望公所能以便民及帶動地方觀光為考量。

公所：常爆滿 最快今年上路

鎮長周品全表示，舊三工處停車場今年就會收費，鎮公所與屏東縣政府也同步爭取公園路上的「第一停車場」建設，今年進行可行性評估，未來第一停車場可望以立體停車場方式，提供超過五百格的停車位，第一停車場距離燒冷冰圓環僅三百五十公尺，步行約五分鐘就能抵達，可取代舊三工處停車場。

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