〈台北都會〉白木耳抽驗 不合格率2成5

2019-01-22

〔記者周彥妤／台北報導〕再過不久就要過年，台北市衛生局抽驗市售年節食品結果出爐，共抽驗一九九件，其中「白木耳」不合格率兩成五最高（見圖，衛生局提供），三件違規品分別被檢出一至四項超標或不得檢出的殘留農藥；標示違規部分，則有兩件知名網購美食「Mr. Roll手工蛋捲」、一件手工豆丁，所有違規品均已下架。

衛生局提醒，氣喘患者食用含有超量二氧化硫的食品，可能會產生不同程度的過敏反應，引發哮喘與呼吸困難，故選購金針或木耳等產品時，應避免選擇聞來刺鼻、非自然原味等，販售商必要時應取得合格檢驗報告及產地合格證明。

據衛生局公告稽查名冊，共抽驗木耳、金針、竹笙、蔬果、水產品、肉品、烘焙食品、堅果加工、葡萄乾、糖果、米濕製品、豆製品、熟食等計一九九件，其中四件品質檢驗違規。

衛生局表示，品質檢驗又以「白木耳」不合格率兩成五最高，抽驗十二件就有三件違規，包括同在士林區的瑞泰糧食工廠、信興行，來源廠商均為高雄市精成行，以及北投區星美雜糧行販售，來源尚待釐清，都分別被檢出一至四項超標或不得檢出的殘留農藥。

衛生局指出，前述殘留農藥不合格產品，係違反食品安全衛生管理法，可處六萬元至兩億元罰鍰；若無法交代來源，則依同法可處分販售業者三萬元至三百萬元罰鍰。

另外，一件士林區大村雜糧行販售的「金針」，來自台東池上鄉福文村靜安路八號吳姓廠商，被檢出二氧化硫超標逾四倍，依食安法可處製造業者或責任廠商三萬元至三百萬元罰鍰。

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