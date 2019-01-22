〈台北都會〉樂活夜櫻季 週日開始囉

2019-01-22

〔記者鍾泓良／台北報導〕今年面臨一九四七年以來最暖冬天，加上過年較早，以往大家過年假期在陽明山追尋的日本櫻花「吉野櫻」、「昭和櫻」恐難見花影。然而，陽明山看不到花，可選擇到捷運東湖站旁的樂活公園欣賞寒櫻。市府工務局將於一月廿七日至二月十七日舉辦「樂活夜櫻季」，活動廿二天期間都會放置夜間景觀燈，讓民眾白天看櫻花，晚上也能賞夜櫻。副市長彭振聲表示，廿七日開幕時預計將開出三成的花，過年期間則會陸續開滿。

陽明山過年恐看不到櫻花

公園處指出，捷運東湖站旁的樂活公園河岸櫻花步道長約三公里，栽植寒櫻、八重櫻、吉野櫻及昭和櫻等櫻花，寒櫻約在春節前後會陸續盛開；春節後至二月底也將陸續迎來八重櫻、昭和櫻的綻放；相關花況都會在活動臉書公布。

活動浪漫多元至2月17日

今年樂活夜櫻季以「浪漫光櫻」為題，一月廿七日晚間將於內湖樂活公園舉行「璀璨光櫻，亮點城市」開幕活動，當日會場將有各式表演活動和特色攤位；二月十七日將舉辦「櫻花野餐日╳戀花電影院」，邀請野餐布置達人將公園內布置成浪漫野餐賞櫻的場景，夜間更有星空電影院。此外，今年也舉辦「告白櫻花攝影競賽」，歡迎民眾將最浪漫的照片投稿參賽，並將照片上傳至「樂活夜櫻季」官方社群媒體，就可以贏得獎金。

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