〈台北都會〉偽造無違建證明 首例建築師判刑

2019-01-22

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲在二○一五年拋出違建新政，要求二○一五年九月一日以後的所有新建案在買賣移轉登記時，都需要檢附建築師簽證三個月內無違章建築證明。然而，二○一七年王姓建築師偽造「無違建證明」，遭建管處發現簽證不實，台北地方法院去年十二月十一日判決王姓建築師偽造文書，判處三個月徒刑、緩刑兩年，得易科罰金，並向國庫支付六萬元，成為首位因偽造無違建證明遭罰的建築師。

市府建管處表示，王姓建築師前年遭發現偽造文書後，已交由台北市建築師懲戒委員會審查，並對建築師提出懲戒，刑事案件則交由法院辦理。

建管處指出，截至去年底，台北市待拆違建共有八．一萬件，其中五．一萬件為一九九四年興建的既存違建，除非涉及公安或消防須立即拆除，否則都是排拆；二．九萬件為一九九五年至二○一五年九月的新違建，只要發現就是即報即拆。

而建管處在二○一五年九月推動違建新制，只要是二○一五年之後的新建案，在買賣移轉登記時，都須附上無違建證明，建管處也會隨機抽查十％，到場查看是否真的沒有違建。

建管處表示，自從推行新制後，可以說「新建案的違建是零成長」。

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