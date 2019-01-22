〈台北都會〉類流感特別門診 基隆、新北春節開辦

2019-01-22

〔記者賴筱桐、俞肇福／新北報導〕流感疫情已進入流行期，預計農曆春節前後達到高峰。為避免急診壅塞，引發交叉感染，新北市與基隆市協調醫療院所開設類流感特別門診，民眾可到衛生局官網查詢。

新北市輔導十三家醫院，在春節期間開設九十五診次的類流感特別門診，並協調六百四十家合約醫療院所提供門診服務。

基隆市則有四家急救責任醫院（基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院、三軍總醫院正榮院區、礦工醫院）於春節期間開設三十一診次類流感特別門診，並協調本市四十九家基層合約院所提供門診。

新北市衛生局長陳潤秋表示，今年一月進入流感流行期，較往年延遲，統計上週類流感門診就醫人次為一萬四二四七人次、急診一三六六人次，因春節假期高達九天，返鄉及旅遊人潮眾多，頻繁的社交活動易加速病毒傳播。

陳潤秋說，分析近三年春節除夕至初三，平均每天有六五九人次因類流感症狀急診就醫。今年衛生局輔導十三家醫院加開類流感門診，並協調六百四十家基層診所開診，提供公費流感抗病毒藥劑，盼紓解急診就醫人潮。

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