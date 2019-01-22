〈台北都會〉有問題農產 新北市府：不流入校園

2019-01-22

〔記者陳心瑜／新北報導〕農委會農業藥物毒物試驗所日前公布最新農藥殘留監測研究成果，新北市的蔬菜農藥殘留不合格率高居全國第一，水果則為全國第二，但新北推動營養午餐「四加一安心蔬菜計畫」，家長擔心學生吃得安全嗎？新北市政府農業局澄清，檢出率高是因為檢測嚴謹，並深入產地抽檢，有問題的農產絕不流入新北校園，也要求產地縣市政府裁罰。

農藥檢出率高 是因為檢測嚴謹

最新二○一七農藥殘留監測研究成果報告共有蔬菜、水果版本，針對一般蔬菜以及校園的蔬菜、水果抽驗農藥殘留情形，新北市抽樣四百三十件蔬菜、七十五件水果，來源為田間、農產品集貨場、團膳業者以及校園廚房等。

結果蔬菜不合格（農藥超量或不得檢出）率為九．八％，共四十二件；水果不合格率為十六％，共十二件。蔬菜不合格率為各縣市第一，水果則是全國第二高。

安心蔬菜計畫破功？家長憂食安

由於新北市政府二○一一年就推動營養午餐「四加一安心蔬菜計畫」，讓學童四天吃安心蔬菜（吉園圃）與一天有機蔬菜，家長擔心營養午餐吃得安全嗎？

新北市農業局表示，除了在有機蔬菜截切場取樣外，也在食用前約兩週前往各產地取樣，檢驗時間約一週，如果檢驗結果不合格，蔬菜就不能輸到新北，因此不會流入校園；除了停止供應及處以懲罰性違約金，直到有機驗證機構檢驗合格，且經再次取樣送驗合格，才能再次供應。

教局、衛局、農業局 聯合稽核

新北市教育局也表示，新北四加一安心蔬菜計畫，除了學校自主管理、教育局定期督導考核，教育局、衛生局和農業局每月聯合稽核，守護營養午餐食安。

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