〈北部〉《歷史建築》光復鍾家古厝 將修復再利用

2019-01-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕二○○二年登錄為歷史建築的光復鄉大豐村鍾家古厝，將近百年歷史，花蓮縣文化局委託建築師事務所進行修復再利用，日前古厝舉辦調查成果說明會，還有鍾家家族成員遠從苗栗頭份來參加。文化局表示，未來將依據期末報告評估成果進行修復再利用規劃，預估整個過程完成需時三、四年。

文化局表示，鍾家古厝位於光復鄉大豐村，二○○二年以「光復鄉大豐村古厝—穎川堂」登錄為歷史建築。此建築依照土地取得時間、建築物內板時間，約在一九二三年至一九三一年間完成，三合院由三開間正堂與兩側橫屋構成；惟右、左橫屋已於一九八五年、一九九一年先後拆除，改成鋼筋混凝土建築。

現存的三開間格局正堂，是正廳與左右正間構成，正廳大門上方是堂號「穎川堂」，左右上方各有對稱開口「鳳眼」及對聯，正廳內維持祭祖空間，左右正間存放古早農耕器具跟老照片，老屋屋身是混合構造、建物內部是原木柱梁構造，正堂左右的隔斷牆是「穿鬪式架扇」，極具特色。

從西部到花蓮古厝參加說明會的鍾道明說，鍾家是世居苗栗頭份的客家人，但大部分親戚都到了花蓮，早年開墾艱辛，先祖鍾永來一九○七年六月在馬蘭鉤溪畔被原住民馘首，但家族沒有放棄，迄今在花蓮開枝散葉達三百多房，北從新城鄉南到富里鄉都有鍾家人落腳，每年家族掃墓都有超過百人參加。

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