〈北部〉合庫送愛花蓮 教棒球又送鞋

2019-01-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕合作金庫棒球隊前天才在「爆米花棒球聯盟」總冠軍賽奪冠，創下二連霸紀錄後，立刻連夜趕來花蓮舉辦愛心送暖活動，不僅分享棒球練習技巧，也替孩子們買新的名牌球鞋！

國內甲組棒球隊勁旅合庫棒球隊，昨由總教練許順益率現役球員，昨天上午到花蓮縣立棒球場參加「寒冬送暖回饋基層少棒」活動，共有花蓮市中正國小、光復國小、玉里國小、新城國小、中原國小、瑞穗國小、富源國小、水源國小及太巴塱國小等九校、一百八十九位小球員上課。

現役球員、教練指導小朋友從熱身操開始，進行基本傳接球、敏捷訓練、快速傳接球、守備練習等訓練，下午還有打擊輔助器、模擬打擊等。課程結束後還由合庫商銀兼合庫金控董事長雷仲達致贈新球鞋給小球員，小朋友過年前就有新鞋顯得相當高興，包括縣長徐榛蔚、立委蕭美琴都趕來給孩子們加油打氣。

合庫金控董事長雷仲達說，合庫棒球隊成立七十年，培養出國內眾多的棒球好手，包括高志綱、陳金鋒、林智勝都出身合庫，也希望給孩子樹立目標，以大哥哥為榜樣，發揮克服困難、扭轉困境、反敗為勝的精神。

立委蕭美琴說，合作金庫商銀長年贊助台灣各項運動賽事，更支持在花蓮的「基層棒球紮根計畫」，而花蓮地震後合庫也提供包括振興觀光等產業融資協助，幫助花蓮企業站起來，因此她特別來幫小朋友加油，鼓勵孩子們把握機會，跟大哥哥們學習。

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