〈北部〉春節交管 太魯閣推3免費遊園專車

2019-01-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕中橫公路花蓮太魯閣峽谷段預估春節期間將吸引大量遊客，花蓮縣警察局新城分局為避免大塞車，將於二月六日至八日（大年初二到初四）實施交通管制，禁止小型私人汽車進入管制路段，配合交通管制實施，太魯閣國家公園也將在管制期間推出花蓮新城至天祥間的免費遊園專車供遊客搭乘，上山遊客搭車地點在台鐵新城車站。

台8線太魯閣口至天祥間 年初二到初四交管

太魯閣國家公園週邊實施春節交通管制，管制路段包括分別是省道台八線中橫公路太魯閣口至天祥間，以及舊台九線太魯閣大橋北端至錦文橋北段。其中台八線太魯閣口往天祥方向（由東往西），管制時段為初二到初四每日七點至下午三點，天祥往太魯閣方向七點至下午三點半。

管制期間除遊園專車、客運定期班車、甲、乙類大客車，四輪以上車輛都禁止通行。甲、乙類大客車採總量管制放行，限行八十輛，需在台鐵新城車站前換發通行證；管制區內已預定飯店住宿者，憑飯店住宿單在中午十二點以後驗證放行；管制時間以外則正常通行。

太管處指出，免費遊園專車共分藍（新城—天祥）、紅（新城—布洛灣）及綠線（布洛灣—天祥）三條路線。藍線、紅線新城站發車時間是上午七點起，紅線約十分鐘一班車，藍線約半小時一班車；綠線發車地點在布洛灣，也是十分鐘一班。太管處提醒遊客，新城車站紅線最後一班發車中午十二點半、藍線為下午一點；至於藍線天祥、紅線布洛灣下山的末班車發車時間為下午二點半。另外，綠線天祥下山的末班車發車時間為下午一點。

遊客中心戶外廣場 初五、初六辦音樂會、市集

太管處指出，太魯閣遊客中心及管理站在二月四日（除夕）休館，年初二至初四也將提早開館，遊客中心將提早在上午七時開館；布洛灣管理站上午七點半開館；遊客中心戶外廣場初五下午二點到三點二十分，及初六下午二點至二點四十分將開辦「部落音樂會」；遊客中心戶外廣場初五至初六上午九點到下午四點半則舉辦「太魯閣春節創意文化市集」，展售原住民織布、藤編等工藝品、原住民傳統美食及在地農特產品。

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