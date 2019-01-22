〈北部〉「吃飯讀冊免錢」 宜縣府週四前專案報告

2019-01-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙競選主打「吃飯免錢、讀冊免錢」政見，縣議會昨召開臨時會，民進黨議員以這兩項政策攸關全縣福祉為由，主張將今年度預算退回縣府重編。國民黨議員認為重編預算曠日廢時，藍、綠吵成一團，經協調，議會要求縣府在週四前，針對兩項政策到議會專案報告；縣府回應，尊重議會決議，會準備完全向議員報告。

綠營建議預算退回重編 落實政見

縣長林姿妙選前主打「吃飯免錢、讀冊免錢」，但今年度宜蘭縣政府總預算，已在上屆會期完成二讀，當時林姿妙未上任，無法編列相關預算，相關政策暫時無法在今年度施行。民進黨議會黨團總召陳文昌昨在臨時會強調，林姿妙能順利當選，代表政見受民意支持，法規未規定完成二讀的預算不能退回，為落實對選民承諾，議會應將預算退回請縣府重編。

「全民福祉不能等！」民進黨團幹事長簡松樹也直言，營養午餐、學雜費免費，本就是縣民期待，退回預算重編，可讓各局處加速落實政見。不僅綠營主張退回重編，國民黨縣議員黃琤婷也表示支持，將新政策、新民意交付新縣議會討論。

據縣府估算，宜蘭縣國中、小學免費營養午餐約需二．六六億元，學雜費部分仍未完成估算，但也是不小數目；若退回重編，勢必排擠其教育處其他預算，且預算得重新審查，耗費時程，恐影響縣政推動，民進黨要求退回重編作法，也被解讀成是要讓縣府「騎虎難下」。

藍營多數議員反對 批重編曠日廢時

因此，藍營多數議員反對預算退回重編，國民黨議員黃建勇指出，重編預算曠日廢時，還得再召開會議審查，「搞不好半年都審不完」；議員李清林強調，預算經小組、一讀、二讀審議，退回重編重新送審，又要再跑一次程序，若預算沒盡速三讀通過，恐影響縣府運作。

議長張建榮原擬提議表決，引起在座議員不滿；最後經協調，改以專案方式要求縣府針對營養午餐免費、學雜費免費等兩政策到議會報告，才結束紛爭。

縣府︰先推免費營養午餐 擬提追加預算

「尊重議會。」縣府秘書長林茂盛說，縣府評估後，將以營養午餐是首要施政目標，雖然今年度預算預算已二讀，且未編列相關預算，縣府計畫在五月提出追加預算辦理，最快一○八學年度上學期（今年八月），就可讓營養午餐免費政策上路。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/