〈北部〉防非洲豬瘟 農業處輔導轉用飼料

2019-01-22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕中國非洲豬瘟疫情延燒，苗栗肉品市場為全國最大黑毛豬拍賣市場，由於部分黑毛豬仍以廚餘餵養，有民眾擔心若爆發疫情，苗栗恐首當其衝。市場總經理李乙廷喊話，豬隻進場皆有獸醫師查驗，一發現異狀整車豬隻將依規定銷毀，民眾無須恐慌；苗栗縣政府農業處也配合中央政策，積極輔導縣內豬農轉以飼料餵養。

行政院農委會指出，非洲豬瘟除豬隻接觸感染外，廚餘餵養也是大宗傳播途徑；李乙廷則表示，市場黑毛豬多來自屏東，進入市場除先經消毒外，另也將添購儀器掌握豬隻體溫，並有獸醫師檢查。

苗栗縣內共一百廿九戶豬農仍以廚餘餵養豬隻，共飼約一萬一千頭；苗縣府農業處長陳錦俊說，大多數廚餘養豬戶皆有蒸煮設備，符合攝氏九十度、蒸煮一小時標準，僅一家未有相關設備，將輔導轉用飼料或退場。

苗縣府環保局則指出，縣內每天約產生一○六噸廚餘，未來若全面禁廚餘養豬，將改以堆肥及瀝乾脫水後焚化作為主要處理廚餘方式。

另，通霄鎮梅南里梅南大橋下的草叢昨發現有兩頭死亡黑豬，防疫人員立即到現場，發現豬隻已死亡多時，屍身腐敗無法採樣，但依死亡時間排除感染非洲豬瘟，已依規定銷毀並消毒環境。

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