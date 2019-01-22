〈北部〉教健康過年 中醫大明辦園遊會

2019-01-22

〔記者廖雪茹／竹北報導〕農曆年將屆，中國醫藥大學新竹附設醫院將於廿三日在一樓大廳，舉辦「新竹附醫陪您健康過好年」園遊會，由營養科、家醫科和中醫科現場設攤，分享保健之道、年菜怎麼吃最健康及養生茶免費試飲，並為民眾免費進行健康促進檢測，還邀請書法家賴煥琳現場揮毫，免費送春聯。

中醫大新竹附醫院長陳自諒說，年節闔家團聚吃團圓飯，不少人開懷吃喝，沒注意到營養均衡等概念，希望從預防醫學的角度出發，和民眾分享正確的飲食習慣、保健觀念。

其中，營養科將設置「健康年菜快樂吃」攤位。營養師王依屏說，傳統年菜多以肉類為主角，烹調多為重油重口味，蔬菜水果等膳食纖維的攝取相對不足；健康年菜的基本原則是「三多二少一適量」，即「多蔬菜、多水果、多膳食纖維，少油炸、少食鹽，肉適量」。

王依屏建議，「健康佛跳牆」做法主要是調整食材的烹調油量及份量，例如食材油炸的方式改為蒸烤烹調，增加包心白菜用量可提升甜味又降低熱量等。

「好吃好喝好體質」攤位由中醫科分享保養之道，並提供養生茶「天水茶」、「元氣活力飲」試喝。中醫科醫師鄒曉玲表示，「元氣活力飲」主要成分是何首烏、當歸、熟地黃、麥門冬、炒白芍、炙甘草、大棗、枸杞、炒白朮、黨參、黃耆、伏苓等，可氣血雙調、陰陽同補，適合年節飲用。

家醫科「身體密碼在這裡」，則搬來眼壓、骨密度檢測儀器，帶民眾了解自己的身體密碼。家醫科主任胡松林指出，如果因鈣質缺乏或吸收不良，導致新骨製造速度太慢，或是因老化等因素造成舊骨吸收速度太快，骨密度就會降低，導致骨頭愈來愈脆弱，骨折風險提高。

廿三日當天民眾持闖關卡，到營養、中醫或家醫科任一攤位諮詢並蓋章，可憑卡免費兌領一副春聯，數量有限送完為止。

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