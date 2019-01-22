〈北部〉不劃設棲地 苗縣再提石虎保育條例

2019-01-22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕二○一九年初始，一級瀕臨絕種野生動物石虎全台便已傳出三起路殺，保育行動刻不容緩；苗栗縣政府再提「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，並舉辦說明會彙整各方意見，盼於地方開發與保育間求取平衡，力拚於今年苗栗縣議會定期會審議過關，成為全國首個訂定石虎保育自治條例的縣市。

年初縣內已兩起路殺案例

全台僅存不到五百隻的石虎，約七成棲息於苗栗縣淺山，但今年初縣內就已傳出兩起石虎遭車輛撞擊死亡的「路殺」事件，民間及官方都盼提出積極作為，守護珍貴石虎。

苗縣府去年提出石虎保育自治條例，但遭多位縣議員質疑阻礙地方發展，決議退回修正；農業處上週再提新版草案並舉辦說明會，最大改變在於刪除劃設及公告石虎棲地規定；而去年引發討論的「縣府於棲地內興辦公共工程開發逾一公頃或闢路逾一公里，須向專家諮詢，採取友善環境工法」，則予以保留。

縣府開發須徵詢專家 民間輔導辦理

農業處長陳錦俊表示，將「公告石虎棲地」予以刪除，改著重人類活動管理，補助在地社區成立石虎保護巡守隊及推行友善環境耕作；而苗縣府進行公共工程開發須徵詢生態專家意見，但民間單位開發不受限，但會予以輔導比照辦理，強調以「約束縣府、鼓勵民間」進行友善開發。

陳錦俊說，自治條例不會限制私人土地開發，也不會侵犯私有財產，盼在石虎保育與開發中取得平衡，另也將公開經學術單位調查已知縣內石虎活動區域。

石虎保育協會肯定縣府作法

台灣石虎保育協會秘書長吳佳其肯定苗縣府的努力，也盼持續加強溝通，消彌各界對開發與保育對立的迷思。

農業處已彙集與會十五位縣議員及保育團體意見，後續再送法規小組審核，預計今年五月縣議會定期會送交審議，若通過將成為全國首個訂定石虎保育自治條例的縣市。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/